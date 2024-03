Der Aufstieg naht! St. Pauli lässt sich von Smith-Bock nicht schocken

Hamburg - Die nächste Meisterleistung! Der FC St. Pauli hat sich am Ostersonntag in einer flotten Zweitliga -Partie gegen den SC Paderborn mit 2:1 (1:0) durchgesetzt. Der Aufstieg rückt somit immer näher.

Johannes Eggestein ließ einen Saliakas-Pass mit der Hacke in den Lauf von Jackson Irvine klatschen, der Marcel Hartel bediente. Der Zehner blieb vor Boevink cool und lupfte den Ball zur Führung ins Netz - Saisontor Nummer 15!

Die Partie war keine 30 Sekunden alt, da hatten die Kiezkicker bereits die erste Möglichkeit. Connor Metcalfe war frei durch, scheiterte aber an SCP-Keeper Pelle Boevink.

In der zweiten Halbzeit nahm die Intensität der Zweikämpfe zu. © Axel Heimken/dpa

Das besorgte dafür Lars Ritzka kurz nach Wiederanpfiff. Der Linksverteidiger zog nach einem Querpass von Saliakas aus 20 Metern ab und krönte seine starke Leistung.

Als alles auf den 16. Saisonsieg hinauslief, leistete sich Eric Smith einen folgenschweren Bock. Am eigenen Strafraum verlor er den Ball an Bilbija. Anschließend brauchte Sirlord Conteh nur noch auf Adriano Grimaldi quer legen brauchte - der Anschlusstreffer.

Das Spiel war auf einmal wieder völlig offen. Paderborn agierte nun deutlich offensiver. Eine gute Viertelstunde vor Schluss aber der Dämpfer: Grimaldi flog nach einem weiteren überharten Einsteigen zurecht mit gelb-rot vom Platz.

Die Kiezkicker waren nach dem Platzverweis nun wieder besser in der Partie, die Ostwestfalen warfen in der Schlussphase nach einem Fünffach-Wechsel alles nach vorne. Die beste Möglichkeit hatte Calvin Brackelmann mit einem Distanzschuss (85.), FCSP-Torwart Nikola Vasilj parierte aber stark und sicherte seinem Team so die drei Punkte.

Mit dem Sieg machte St. Pauli einen weiteren großen Schritt Richtung Aufstieg. Einziger Wermutstropfen: Connor Metcalfe und Eric Smith sahen ihre jeweils fünften gelben Karten und fehlen damit beim Karlsruher SC.