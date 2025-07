St. Paulis Transfer-Wundertüte: Sportchef Bornemann hat noch Platz

Andreas Bornemann (52) blickt "durchweg positiv" auf zehn Tage Trainingslager in Flachau. © WITTERS

Er kam mit einer blauen IKEA-Tasche zum letzten Training auf dem Sportplatz in Flachau.

Darin hatte St.-Pauli-Sportchef Andreas Bornemann aber keinen neuen Transfer versteckt, sondern Präsente aus der Hansestadt. Für die Verantwortlichen des USC Flachau hatte der 53-Jährige ein Heimtrikot sowie einen Wimpel im Gepäck.

Im Clubheim schmückten die FCSP-Mitbringsel nach nicht einmal fünf Minuten die Trikotwand.

Viel gesehen von dem österreichischen Touri-Örtchen habe der Funktionär in den vergangenen zehn Tagen Trainingslager nicht, verriet er TAG24. Dafür hatte er beim Training und den Testspielen aber umso genauer hingeschaut. Und sein sportliches Fazit? "Durchweg positiv", nickte Bornemann.

"Also ich denke, in Summe hatten wir zwei ordentliche Testspiele. Was Umfang und Inhalt vom Training angeht, haben wir auch nahezu alles umsetzen können, was wir uns vorgestellt haben. Und wir haben bis heute mit dem Wetter auch noch Glück", ergänzte er, während es bei knappen 16 Grad zu nieseln begann.

Auch die Neuzugänge haben dem Sportchef gefallen, wie er erklärte. Alle hätten sich gut in die Gruppen integrieren und besser kennenlernen können. "Auch schon in den Spielen haben sie vieles von dem erkennen lassen, was wir uns erhofft oder vielleicht im Vorfeld auch so gesehen hatten. Und deshalb darf das gerne so weitergehen."