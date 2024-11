DFB-Star lässt FC St. Pauli alt aussehen! Kiezkicker in Gladbach zu harmlos

Mönchengladbach - Das war zu wenig! Der FC St. Pauli war am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach chancenlos und verlor am Ende völlig verdient mit 0:2 (0:2).

Alassane Pléa (M) traf nach einer Ecke zur Gladbacher Führung. © David Inderlied/dpa

Nach einem ausgeglichenen Beginn übernahmen die Hausherren die Kontrolle über die Partie. Vor allem nach Eckbällen war die Fohlen gefährlich und so fiel dementsprechend auch das 1:0. Marvin Friedrich verlängerte einen Eckstoß genau zu Alassane Pléa, der am zweiten Pfosten per Knie traf (13. Minute).

Gladbach hatte nun deutliches Übergewicht und hätte durch den Franzosen auf 2:0 erhöhen müssen. Pléa hatte bereits Nikola Vasilj umkurvt, doch David Nemeth, der sein Saisondebüt feierte, kratzte den Ball noch vor der Linie weg.

Der zweite Treffer der Borussia fiel dennoch vor der Pause. DFB-Stürmer Tim Kleindienst wurde stark von Robin Hack geschickt und hob den Ball über Vasilj hinweg ins Tor. War das stark!

Von St. Pauli kam in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts. Zwar hatten die Kiezkicker ihre Ballbesitzphasen, doch spätestens im letzten Drittel war Schluss.