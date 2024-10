Diagnose da! FC St. Pauli muss wochenlang auf Elias Saad verzichten

Elias Saad (24) verletzte sich bei einem Zweikampf mit Mainz-Profi Dominik Kohr (30) schwer. © Marcus Brandt/dpa

Wie der Verein am Montag bekannt gab, zog sich Elias Saad (24) in der Partie am Samstagabend eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu. Damit wird er den Kiezkickern bis auf Weiteres fehlen. Es wird mit einer Ausfalldauer von rund acht Wochen gerechnet.

Gleiches gilt auch für Ben Voll (23). Der Torhüter sollte am Sonntag im Derby der U23 gegen den HSV (1:4) Spielpraxis sammeln, bezahlte seinen Einsatz aber teuer. Bei einem Zusammenprall zog er sich eine Fraktur am Unterkiefer zu. Der 23-Jährige wurde bereits in der Nacht zu Montag in Hamburg erfolgreich operiert. Wie lange er ausfallen wird, ist ebenfalls noch unklar.

Schlechte Nachrichten gibt es auch von Eric Smith (27). Der Defensivspieler war eigentlich für die schwedische Nationalmannschaft nominiert worden, musste die Einladung aber wieder einmal absagen. Aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich verzichtete er auf die Reise.