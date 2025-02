Ehemaliger St.-Pauli-Profi reißt sich bei Startelf-Comeback erneut das Kreuzband

Hamburg/St. Gallen - Ist das bitter! Erst vor wenigen Wochen hatte der ehemalige St.-Pauli -Profi Betim Fazliji (25) sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert, da erwischte es ihn am Samstag erneut.

"Gestern hat sich mein Leben für die nächste Zeit drastisch verändert. Ein Moment, eine Bewegung – und alles, wofür ich gearbeitet habe, steht plötzlich still", schrieb er in einem bewegenden Beitrag. "Kreuzbandriss. Ein Wort, das jeder Sportler fürchtet, aber eines, mit dem ich mich nun erneut auseinandersetzen muss."

Am Sonntag folgte die schreckliche Diagnose: Kreuzbandriss! Auf seinem Instagram-Profil machte der Nationalspieler des Kosovo die Verletzung öffentlich.

Doch bereits in der achten Minute spielte sich ein Drama ab. Nach einem Zweikampf mit Ex-Bayern-Star Xherdan Shaqiri (33) blieb Fazliji am Boden und hielt sich das Knie. Nach zweiminütiger Behandlung versuchte es der 25-Jährige noch einmal, ließ sich kurz darauf aber auswechseln.

Der Abwehrspieler stand knapp 500 Tage nach der schlimmen Verletzung gegen den Tabellenführer FC Basel (2:2) erstmals wieder in der Startelf, zuvor hatte er in dieser Saison vier Kurzeinsätze gehabt.

Fazliji (vorne) stand in der Saison 2022/23 beim FC St. Pauli unter Vertrag. © Gregor Fischer/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Seine ersten Gedanken seien Wut, Enttäuschung und Schmerz gewesen, gab Fazliji zu. Und natürlich kam die Frage auf: "Warum ich?" Doch nach den ersten Zweifeln änderte sich seine Stimmung. "Das ist kein Ende, sondern eine neue Herausforderung", gab er sich positiv. "Eine, die mir zeigen wird, wie stark ich wirklich bin."

Der Defensiv-Spezialist wisse, dass der Weg zurück hart werden wird. "Es wird Tage geben, an denen ich zweifle, an denen ich frustriert bin und an denen ich mir wünsche, alles wäre anders", schrieb er. "Aber ich werde kämpfen."

Wie lange Fazliji dem aktuellen Tabellensechsten fehlen wird, ist noch unklar. Sein Vertrag in St. Gallen läuft noch bis Sommer 2027. Bei St. Pauli stand er in der Saison 2022/23 unter Vertrag und absolvierte 21 Pflichtspiele.