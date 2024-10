Erst Vaterfreuden, jetzt Nationalelf-Debüt? Für St. Paulis Eric Smith läuft es wie am Schnürchen

Eric Smith (27) steht vor seinem Debüt für die schwedische Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa

Wie der schwedische Fußballverband am Mittwoch mitteilte, wurde der 27-Jährige von Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson (48) für die kommenden Länderspiele nominiert.

Der Tabellenführer der Gruppe 1 in der Nations League C tritt zunächst bei Verfolger Slowakei an (11. Oktober, 20.45 Uhr), ehe danach die Partie in Estland (14. Oktober, 20.45 Uhr) ansteht.

Da könnte es zum Wiedersehen mit seinem Teamkollegen Karol Mets (31) kommen, der als Kapitän der Esten gesetzt ist und die 100 Länderspiele vollmachen will - vier fehlen ihm noch.

Für Smith könnte mit der erneuten Berufung ein Traum in Erfüllung gehen. Zuvor war er bereits nominiert worden, doch entweder fiel er verletzt aus oder sagte aufgrund der anstehenden Geburt von sich aus ab.