Erster Transfer: FC St. Pauli leiht US-Nationalspieler aus

James Sands (24) spielt ab sofort für den FC St. Pauli. © FC St. Pauli

Der defensive Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom New York City FC ans Millerntor, wie der FC St. Pauli am Neujahrstag mitteilte. Sands ist Nationalspieler für die USA und stand in insgesamt 13 Länderspielen auf dem Platz.

Der 24-Jährige stammt aus der Nachwuchsakademie des NYCFC und spielt seit 2017 im Profikader. Insgesamt kann er auf 143 Einsätze für New York City zurückblicken, bei denen er ein Tor erzielte und zwei Vorlagen lieferte. Zudem spielte er 2022 auf Leihbasis für gut ein Jahr bei den Glasgow Rangers. Dort sammelte er auch Erfahrung in der Champions League und der Europa League.

"James Sands bringt eine sehr spannende Mischung aus Athletik und fußballerischen Fähigkeiten mit", sagte Sportchef Andreas Bornemann (53).

"Dass er sowohl im zentralen defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, ist ein weiterer positiver Aspekt. Da er bereits auf hohem Niveau in Europa gespielt hat, trauen wir ihm zu, sich schnell bei uns und in der Bundesliga zu akklimatisieren."