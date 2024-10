Ex-Profi Ludwig glaubt an nächsten St.-Pauli-Sieg: "Für Mainz auf dem Kiez nichts zu holen"

Hamburg - Er weiß, wie es geht! Alexander Ludwig (40) stand beim letzten Sieg des FC St. Pauli über Mainz 05 auf dem Platz und erzielte beim 2:0-Erfolg beide Tore für die Kiezkicker. Vor dem erneuten Duell der beiden Teams am Samstag (18.30 Uhr) sprach der ehemalige Profi mit TAG24 über seine Erinnerungen an das Spiel, die Zeit am Millerntor und seinen aktuellen Trainerjob in der Thüringen -Liga.

Alexander Ludwig (40, r.) erzielte beim letzten St.-Pauli-Sieg über Mainz 05 beide Tore. Hier schoss er das 2:0. © IMAGO / Baering

Den 10. Mai 2009 hat Ludwig so schnell nicht vergessen. "Ich habe sehr gute Erinnerungen daran", erklärte am Telefon und spielte auf seinen Doppelpack gegen Mainz an. "Wir waren zu Hause sehr griffig und waren gut. Ich hatte Glück, dass ich zwei Tore geschossen habe." Eins aus rund 30 Metern und eines nach einem Solo, so seine Erinnerungen. "Da hat bei mir alles gepasst."

Generell lag ihm der Gegner aus Mainz. Auch im Hinspiel hatte der mittlerweile 40-Jährige getroffen. "Sie waren mir immer sehr willkommen", scherzte er.

Auch wenn Ludwig nur zwei Jahre am Millerntor kickte, blickte er gerne auf die Zeit zurück. "Mit Abstand war es meine beste Zeit", sagte er. "Rein fußballerisch und auch menschlich mit den ganzen Verrückten, die am Werk waren. Stani, Matze Hain, Ralf Gunesch und wie sie alle hießen."

Es sei eine sehr spezielle Zeit gewesen, die so heute wohl nicht mehr möglich gewesen. Die Mannschaft habe auch viel neben dem Platz zusammen gemacht. "Nicht nur jugendfreie Sachen", verriet Ludwig und lachte. "Es war eine coole, einfach eine andere Zeit."

Das aktuelle Geschehen rund ums den Verein verfolge er, so gut es geht. "Es lässt nach, weil ich auch nicht mehr in Hamburg wohne und keiner mehr von früher da ist", erklärte der Ex-Mittelfeldakteur. "Ich freue mich aber über den Aufstieg und hoffe, dass sie über einen längeren Zeitraum in der 1. Liga bleiben."