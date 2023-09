Ex-St.-Pauli-Trainer Timo Schultz nach drei Monaten in Basel schon wieder entlassen

Timo Schultz (46) wurde als Trainer des FC Basel nach nur wenigen Monaten rausgeschmissen. © IMAGO / Manuel Stefan

Der Verein reagierte damit auf einen enttäuschenden Saisonstart. Der einstige Schweizer Serienmeister schied erst in der Europa-League-Qualifikation gegen den kasachischen Verein Tobol Qostanai raus, anschließend leistete sich das Team auch noch einen Fehlstart in die Saison.

Nach sieben Spieltagen konnte der FCB nur einen Sieg einfahren und liegt mit nur fünf Punkten auf dem neunten Rang. Zu wenig für die Ansprüche der Verantwortlichen.

"Der FCB befindet sich in einer sportlichen Krise, in der es dem Trainer nicht gelang, den absoluten Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen. Gerade in einer solchen Situation ist diese Grundtugend entscheidend, um spürbare Reaktionen auf enttäuschende Leistungen zu zeigen und den Weg aus dem Tief zu finden", hieß es dazu in einer Mitteilung.

Schultz hatte die Mannschaft, die einen kompletten Umbruch verkraften musste, erst im Sommer übernommen.