FC St. Pauli lässt nächsten Aufstiegsheld ziehen

Alles in Kürze

Johannes Eggestein (27, l.) muss den FC St. Pauli nach drei Jahren verlassen. © Tom Weller/dpa

Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wird der auslaufende Vertrag von Johannes Eggestein (27) nicht verlängert. Daran änderte auch der Abgang von Top-Torjäger Morgan Guilavogui (27) nichts mehr.

Der Stürmer hatte in der abgelaufenen Saison mit drei Treffern und vier Vorlagen in 27 Partien einen großen Anteil am Klassenerhalt der Kiezkicker. Viel wichtiger als seine Tore waren jedoch seine Rolle als Teamplayer und Auslöser im Pressing. Denn ein richtiger Torjäger war er noch nie.

Der gebürtige Hannoveraner war im Sommer 2022 ans Millerntor gewechselt und erzielte in seiner ersten Halbserie fünf Treffer. Nach der Winterpause fand er sich plötzlich auf der Bank wieder und wurde nur noch selten eingewechselt.

Diese Rolle hatte er auch zu Beginn der Aufstiegssaison inne, doch ab dem sechsten Spieltag war Eggestein auf einmal gefragt. Er dankte es mit sechs Toren in fünf Spielen zurück. Anschließend verließ ihn sein Torriecher wieder, erst in der Rückrunde legte er weitere vier Treffer nach und konnte am Ende der Saison den Aufstieg feiern.