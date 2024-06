FC St. Pauli: Australien-Duo mit Rekord in WM-Quali, Mets feiert Turniersieg

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (31, r.) zog mit Australien in die nächste Runde der WM-Qualifikation ein. © IMAGO / AAP

Als Letztes waren Manolis Saliakas (27) und Karol Mets (31) gefordert. Saliakas durfte, im Gegensatz zur Partie gegen die DFB-Auswahl (1:2), diesmal für die Griechen ran, sogar von Beginn an, und kam beim 2:0-Sieg auf Malta zu seinem vierten Länderspiel-Einsatz. Nach 81 Minuten wurde er ausgewechselt.

Ein paar Partien mehr hat Team-Kollege Mets schon auf dem Buckel. Nachdem der Knallhart-Verteidiger gegen die Schweiz (0:4) noch zuschauen musste, stand er beim Baltic Cup für die Esten wieder auf dem Rasen.

Nach dem Halbfinal-Erfolg über die Färöer-Insel (4:1) gab es auch im Finale etwas zu feiern. Die Esten setzten sich im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Mets, der sein Konto auf 94 Länderspiele hochschraubte, hatte dabei Verantwortung übernommen und gleich als erster Schütze getroffen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Nur wenige Stunden zuvor waren FCSP-Kapitän Jackson Irvine (31) und Connor Metcalfe (24) im Einsatz. Mit den Socceroos gewannen sie auch das sechste Gruppenspiel und zogen nach dem 5:0-Erfolg über Palästina in die nächste und entscheidende WM-Quali-Runde ein. Am Ende der Gruppenphase standen rekordträchtige 22:0 Tore und 18 Punkte auf dem Konto. Beide Kiezkicker standen in der Startelf, während Irvine durchspielte, war für Kollege Metcalfe nach 64 Minuten Schluss.