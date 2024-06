FC St. Pauli: Australien-Duo siegreich, Saad läuft mit der Zehn auf

Hamburg - Das Ticket für die nächste Runde ist gebucht! Die beiden St.-Pauli -Profis Jackson Irvine (31) und Connor Metcalfe (24) haben in der WM-Qualifikation mit Australien den fünften Sieg im fünften Spiel eingefahren.

Jackson Irvine (31) gewann mit der australischen Nationalmannschaft auch das fünfte Gruppenspiel in der WM-Quali. (Archivfoto) © Aijaz Rahi/AP/dpa

Mit den beiden Zweitliga-Meistern in der Startelf gewannen die Socceroos am Donnerstag in Bangladesch mit 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Ex-Frankfurt-Kicker Ajdin Hrustic (27) und Kusini Yengi (25).

Während FCSP-Kapitän Irvine 90 Minuten auf dem Feld stand, wurde Teamkollege Metcalfe nach 77 Minuten ausgewechselt.

Durch den Erfolg zog Australien vorzeitig in die dritte Runde der asiatischen WM-Qualifikation ein. Die abschließende Partie gegen Palästina am kommenden Dienstag (14.10 Uhr) in Perth ist damit bedeutungslos.

Neben den beiden Aussies waren noch weitere Kiezkicker für ihre Nationalteams im Einsatz. Keeper Nikola Vasilj (28) glänzte bei der 0:3-Niederlage Bosnien-Herzegowinas in England, fällt nun aber nach Angaben des Verbandes wegen einer älteren Verletzung aus.