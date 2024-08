FC St. Pauli bezahlt gegen eiskalte Heidenheimer Lehrgeld: "Dann wirst du bestraft"

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) ärgerte sich vor allem über das "saudumme" erste Gegentor. © Gregor Fischer/dpa

Eigentlich war alles für den perfekten Sonntagnachmittag vorbereitet: ein volles Stadion, beste Stimmung, Sonnenschein - nur der Gegner spielte eben nicht mit. "Der Spielverlauf war sehr unglücklich", erklärte Johannes Eggestein (26) nach der Partie und spielte damit vor allem auf das erste Heidenheimer Tor an.

Denn der Treffer vom überragenden Paul Wanner (18) fiel genau in eine Phase, in der die Kiezkicker drauf und dran waren, in Führung zu gehen. Nach einer eher überschaubaren ersten Halbzeit war St. Pauli nach dem Seitenwechsel am Drücker, aber verpasste aus ihrer Sicht das 1:0.

"Genau in unsere Drangphase, wo ich das Tor eher auf unserer Seite gesehen habe, bekommt man dann so einen Konter", ärgerte sich Trainer Alexander Blessin (51). "Da haben wir ein bisschen Lehrgeld bezahlt."

Denn zunächst hatte seine Mannschaft eine eigene Ecke und durch Hauke Wahl (30) eine dicke Chance. Anschließend spielte sich vor dem Heidenheimer Strafraum ein Getümmel ab, aus dem der vorentscheidende Konter eingeleitet wurde, den eben jener Wanner erfolgreich abschloss.

"Heidenheim hat das mit seiner Geschwindigkeit brutal ausgenutzt. Das war der Knacks im Spiel", kannte Eggestein an. "So eine Geschwindigkeit immer zu verteidigen, ist schwierig. Wir müssen vorne besser abschließen, damit so eine Situation gar nicht erst entsteht." Oder, wie es sein Trainer forderte: ein taktisches Foul!