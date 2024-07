FC St. Pauli: Connor Metcalfe über die brutale Vorbereitung - "Es ist sehr hart"

Der Mittelfeldspieler wusste aber auch nur allzu gut, dass dieser Teil zum Trainingslager und der Vorbereitung dazu gehört. "Momentan geht es darum, die Fitness weiter zu steigen. Wir müssen konzentriert bleiben, wenn wir am Ball sind, auch wenn die Beine schon müde sind", gab er an.

Der 24-Jährige wirkt sichtlich gezeichnet von den Einheiten. © Witters/LeonieHorky

Und die wird der amtierende Zweitliga-Meister eine Etage höher auch brauchen, auch wenn die Profis derzeit noch nicht weit vorausschauen. Das erste Spiel gegen Heidenheim am 25. August ist noch ganz weit weg.

"Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, wie wir uns schlagen werden. Alles, worüber ich momentan nachdenke, ist der erste Spieltag", sagte Metcalfe. Klar ist ihm nur, dass er und seine Mitspieler bis dahin noch einiges verbessern müssen. "Es ist aber noch so früh in der Vorbereitung, wir fangen jetzt erst an, an taktischen Inhalten zu arbeiten." Und das benötige Zeit, wie Metcalfe meinte.

Mittlerweile habe er für den Fußball auch wieder einen Kopf. Nach der Meisterschaft und den Länderspielen, die er Anfang der Sommerpause noch hatte, brauchte er dringend eine Pause. "Weg vom Fußball und einfach mal das Gehirn ausschalten", lautete seine Devise.

Dazu kam die Rückkehr in seine Heimat Australien. "Es war schön, wieder da zu sein. Gutes Wetter und alte Freunde treffen", blickte er auf die Zeit zurück. Doch das ist auch schon wieder längst Vergangenheit, das nächste Training wartet bereits auf ihn.