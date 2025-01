FC St. Pauli: Darum ist Morgan Guilavogui nicht nur als Torschütze wichtig

Trotz seiner bärenstarken Leistung, die ihn zum ersten Mal in die "Elf des Tages" des Kickers mit der Note 1,0 brachte, vergas er seine Mannschaftskollegen nicht. "Das ganze Team hat ein sehr großes Spiel gemacht. Wir haben verdient 3:0 gewonnen. Ich denke, dass wir in allen Bereichen stark waren", ergänze Guilavogui.

So, wie eben auch am Sonntag. "Ich freue mich sehr, vor allem für die Mannschaft", gab sich der 26-Jährige bescheiden. "Wir wollten den zweiten Heimsieg holen und das ist uns gelungen."

Der 26-Jährige, hier im Zweikampf mit Benedict Hollerbach, arbeitet auch defensiv stark mit. © Christian Charisius/dpa

Mit dem zweiten Sieg in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf konnte sich St. Pauli ein kleines Polster erspielen. "Wenn man eine Reihe von Siegen einfährt, steigt natürlich auch das Selbstvertrauen. Vor allem, wenn man es schafft, kein Gegentor zu kassieren", wusste er auch um die Bedeutung der Defensive.

Denn auch in diesem Bereich hat er über die bisherige Saison gesehen, eine beachtliche Entwicklung gemacht. "Er arbeitet brutal für die Mannschaft gegen den Ball", lobte Hauke Wahl (30) den Angreifer. "Morgan ist wirklich ein super Spieler, er hat unglaublich viel Speed und ist stark vor dem Tor."

Mit nun fünf Toren in der Liga hat die Spitzenposition bei den Kiezkickern übernommen, alleine drei davon erzielte er in den beiden vergangenen zwei Partien.

Diese Treffer führten auch dazu, dass St. Pauli in der Rückrundentabelle auf Rang eins steht - vor dem FC Augsburg, der am kommenden Samstag (15.30 Uhr) am Millerntor gastieren wird. "Das wird wieder ein großes Spiel", blickte Guilavogui bereits voraus. Und vielleicht sorgt er mit seinen Toren dann erneut für große Jubelsprünge.