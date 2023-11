FC St. Pauli: Direktes Duell zwischen Sinani und Vasilj in der EM-Quali

Hamburg - Sie sind wieder unterwegs! Sechs Profis des FC St. Pauli reisen in den kommenden Tagen wieder quer durch die Welt und treten für ihre Nationalmannschaften an. Zwei von ihnen treffen dabei sogar direkt aufeinander.

Ebenfalls nominiert wurde Manolis Saliakas (27). Mit der griechischen Auswahl testet der Rechtsverteidiger am Freitag (18 Uhr) zunächst in Athen gegen Neuseeland. Am Dienstag (20.45 Uhr) folgt das letzte Quali-Spiel gegen Frankreich in Nea Filadelfia. Wie auch Vasilj mit Bosnien-Herzegowina kann sich Griechenland nur noch über die Play-offs in der Nations League für die EM qualifizieren.

Sinani und Luxemburg spielen zeitgleich in Liechtenstein. Das kleine Land braucht eine Sensation sowie zwei eigene Siege und zwei gleichzeitige Niederlagen der Slowakei, um erstmals an einer Endrunde teilnehmen zu können.

Zum Abschluss trifft Vasilj mit seiner Auswahl am Sonntag (20.45 Uhr) noch auf die Slowakei, die Quali wurde bereits verpasst. Bosnien-Herzegowina kann sich allerdings noch über die Play-offs in der Nations League für die EM qualifizieren.

In der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland stehen die letzten beiden Spieltage an. In der Gruppe J treffen Danel Sinani (26) und Nikola Vasilj (27) mit ihren Nationalteams direkt aufeinander. Das Duell zwischen Luxemburg und Bosnien-Herzegowina steigt am Donnerstag um 20.45 Uhr.

Wieder mit dabei ist auch Karol Mets (30). Der Abwehrspieler trifft mit Estland am Donnerstag (18 Uhr) in Tallinn auf Österreich, ehe der Abschluss am Sonntag (18 Uhr) in Schweden folgt. Auch hier ist noch nicht alles verloren. Estland kann noch seine Gruppe in der Liga D der Nations League gewinnen und sich so über die Play-offs für das Turnier in Deutschland qualifizieren.

Ordentlich Flug-Kilometer sammeln wieder Jackson Irvine (30) und Connor Metcalfe (24). Für das australische Team startet bereits die zweite Runde in der WM-Qualifikation. Der Auftakt findet in Melbourne am Donnerstag gegen Bangladesch statt. Anschließend folgt die Partie in Kuwait am 21. November gegen Palästina.

Die in Hamburg gebliebenen Profis bleiben aber nicht untätig. Am Freitag bestreitet der FC St. Pauli ein Testspiel bei Liga-Rivale Eintracht Braunschweig, wie der Verein am Montag mitteilte.