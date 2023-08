FC St. Pauli: Dzwigala und Nemeth teilen sich den Mets-Job

Adam Dzwigala (27, r) stand erstmals seit Mai wieder in der Startelf der Kiezkicker. © Daniel Löb/dpa

Wie ein wenig zu erwarten war, übernahm Dzwigala den Part von Mets in der Dreier-Abwehrkette neben Hauke Wahl (29) und Eric Smith (26). Wie schon so häufig in der Vergangenheit erwies sich der Pole auch am Samstag als Mann für alle Fälle, der seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit erfüllen sollte.

Der 27-Jährige verschaffte sich gleich zu Beginn Respekt und legte nach nur wenigen Minuten Fürth-Kapitän Branimir Hrgota (30).

Kurze Zeit später war er erneut zur Stelle und blockte einen Schussversuch von Tim Lemperle (21) in letzter Minute stark.

In der Folge fiel Dzwigala nicht weiter auf, was allerdings nicht negativ zu bewerten ist. Zur großen Überraschung blieb der polnische Abwehrspieler nach der Halbzeit aber in der Kabine. Ein echter Grund war dafür nicht erkennbar.