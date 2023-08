FC St. Pauli: Mets überraschender Einsatz lässt Suche nach Ersatz andauern

Hamburg - Es war eine kleine Überraschung! Nicht wenige hatten damit gerechnet, dass St. Paulis Abwehrkante Karol Mets (30) aufgrund seiner Zwei-Spiele-Sperre in der Liga im DFB-Pokal eine Auszeit bekommen würde. Doch falsch gedacht!

Karol Mets (30) stand etwas überraschend in St. Paulis Startelf im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst. © IMAGO / osnapix

Im Vorfeld der Partie hatte Trainer Fabian Hürzeler (30) Änderungen in der Startelf gegen den Oberligisten Atlas Delmenhorst angekündigt. Doch im Abwehrzentrum vertraute er auf ein eingespieltes Trio.

Beim deutlichen 5:0-Erfolg stand Mets wie gewohnt in der Startelf und bildete mit Hauke Wahl (29) und Eric Smith (26), der am Samstag aber deutlich nach vorne gerückt war, das Defensivzentrum.

Hürzeler erklärte dazu nach der Partie: "Klar hätten wir Karol auch draußen lassen können, aber da wäre die Pause noch länger gewesen für ihn." Denn genau das wollte der 30-Jährige vermeiden. "Entsprechend war die Entscheidung."

Die beiden Alternativen Adam Dzwigala (27) und David Nemeth (22) mussten also etwas länger auf ihren Einsatz warten. Während Dzwigala nach einer guten Stunde eben für Mets in die Partie kam, wurde Nemeth in der 72. Minute für Eric Smith (26) eingewechselt.