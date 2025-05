FC St. Pauli empfängt den VfB Stuttgart: Saad startet gegen die Schwaben

Hamburg - Gelingt der Klassenerhalt? Der FC St. Pauli kann am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart den Verbleib in der Bundesliga endgültig perfekt machen. Ein Sieg, und die Party kann steigen. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch zusammengefasst.

Das Hinspiel konnte der FC St. Pauli um Philipp Treu (24, r.), hier im Zweikampf mit Josha Vagnoman (24), gegen den VfB Stuttgart für sich entscheiden. © Tom Weller/dpa

Die Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Van der Heyden - Saliakas, Boukhalfa, Smith, Treu - Sinani - Guilavogui, Saad

Es fehlen: Irvine (Fuß-Operation), Metcalfe (Gelb-Rot-Sperre), Mets (Knie-OP), Sands (Sprunggelenkverletzung und Wadenbeinbruch), Zoller (Muskelverletzung)

VfB Stuttgart: Nübel - Stenzel, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Woltemade, Führich - Undav

Es fehlen: Chase (Muskelfaserriss), Diehl (muskuläre Problemen), Millot (Muskelverletzung), Stergiou (Fußverletzung), Touré (Fußprobleme), Zagadou (Knie-OP)

Die Bilanz

Von den bisherigen 22 Duellen mit den Schwaben konnte St. Pauli nur drei gewinnen, der VfB hingegen siegte 14-mal. Das Hinspiel allerdings gewannen die Kiezkicker durch einen Treffer von Johannes Eggestein.

Das letzte Aufeinandertreffen am Millerntor fand noch zu Zweitliga-Zeiten in der Saison 2019/20 statt. Henk Vermaan hatte St. Pauli nach der Pause in Führung gebracht (56.), doch Mario Gomez (82.) konnte noch den Ausgleich erzielen.