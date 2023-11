FC St. Pauli empfängt Hannover 96: Alle Infos zum Spiel Erster gegen Dritter

Hamburg - Topspiel am Millerntor! Tabellenführer FC St. Pauli empfängt am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) zum Nord-Duell den Dritten Hannover 96 . Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Kiezkicker Marcel Halstenberg (32). TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch auf einen Blick zusammengefasst.

St. Paulis Winter-Neuzugang Oladapo Afolayan (26) trumpfte im Rückspiel gegen Hannover 96 groß auf. © Michael Schwartz/dpa

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Metcalfe, Hartel, Treu - Afolayan, J. Eggestein, Saad

Es fehlen: Banks (Kreuzbandriss), Irvine (5. Gelbe Karte)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm, Köhn - F. Kunze, Leopold - Schaub, Voglsammer - Nielsen

Es fehlen: Teuchert (muskuläre Probleme), Besuschkow (Wadenverletzung)

Die Bilanz und die vergangene Saison

Aus Sicht der Kiezkicker ist die Bilanz gegen die Roten miserabel. 72-mal standen sich beide Vereine gegenüber, nur 19 Spiele konnte St. Pauli gewinnen, 96 jubelte hingegen 32-mal.

Gegen keinen anderen Zweitligisten liegt die Siegquote in den bisherigen Duellen niedriger (26,4 Prozent) und nur gegen den HSV (36) verlor St. Pauli häufiger als gegen Hannover (32).



Nach drei Niederlagen in Serie konnten die Boys in brown in der vergangenen Spielzeit die Bilanz ein wenig aufbessern. In Hannover trennten sich beide Teams 2:2 (1:1). Johannes Eggestein hatte St. Pauli früh in Führung gebracht (4. Minute), Sebastian Kerk glich noch vor der Halbzeit durch einen umstrittenen Handelfmeter aus (33.).

Derrick Köhn brachte die Roten schließlich nach 71 Zeigerumdrehungen in Front, ehe Jackson Irvine in der Nachspielzeit (90.+5) den späten Ausgleich erzielte.

Das Rückspiel gewannen die Kiezkicker nach Toren von Lukas Daschner (17.) und Connor Metcalfe (27.) mit 2:0.