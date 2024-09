FC St. Pauli empfängt RB Leipzig: Alle Infos zum Duell am Millerntor

Hamburg - Es prallen zwei Welten aufeinander! Am Sonntag (19.30 Uhr) empfängt der FC St. Pauli RB Leipzig . Beide Vereine stehen für unterschiedliche Ideologien. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu der Partie für Euch auf einen Blick zusammengefasst.

Beim letzten Duell am Millerntor standen bereits die heutigen RB-Profis Péter Gulácsi (34), Willi Orban (31), Lukas Klostermann (28) und Yussuf Poulsen (30) auf dem Rasen.

Bislang trafen beide Mannschaften viermal in der zweiten Liga aufeinander. Nach einem Auftaktsieg der Leipziger im Jahr 2014 (4:1) gab es in der Folge drei 1:0-Erfolge der Kiezkicker.

Wer holt die drei Punkte? FCSP-Coach Alexander Blessin (51, l.) und Marco Rose (48) treffen zum ersten Mal aufeinander. © Fotomontage: Jan Woitas/dpa, Harry Langer/dpa

Das sagen die Trainer

FCSP-Coach Alexander Blessin (51) über RB: "Leipzig hat eine brutale Qualität in der Mannschaft. Wir wollen jedes Spiel als Highlight sehen. Wir freuen uns einfach, dass wir nach zwei Auswärtsspielen wieder ein Heimspiel haben und da hoffen wir auf unsere Fans und dass wir die ersten Punkte einheimsen können. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aber nicht unmöglich. Wir kennen die Leipziger Wucht mit ihrem Speed. Das haben wir angesprochen und ich bin guter Dinge, dass wir das so umsetzen können."

RB-Trainer Marco Rose (48) über die Kiezkicker: "Hat es schon einmal leichte Gegner gegeben? Jede Mannschaft hat sich für die Liga, in der sie spielt, qualifiziert. Sie mögen zwar noch punktlos sein, aber: Sie haben bei Union Berlin ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Sie waren Zuhause gegen Heidenheim die eigentlich bessere und spielbestimmende Mannschaft, haben nur die Tore nicht erzielt. Und auch gegen Augsburg waren sie nicht chancenlos. Null Punkte fühlen sich am Ende für sie natürlich nicht gut an, aber sie werden auch diesen Sonntag vor ihren Fans wieder alles probieren, um die ersten Zähler anschreiben zu lassen."

Der TAG24-Tipp

Der FC St. Pauli holt den ersten Punkt und ringt RB Leipzig ein 1:1 ab.