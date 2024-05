FC St. Pauli: Eric Smith erstmals für Nationalmannschaft nominiert

St.-Pauli-Profi Eric Smith (27) wurde für die schwedische Nationalmannschaft nominiert. © Heiko Becker/dpa

Der Defensiv-Stratege wurde von Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson (47) in die schwedische Nationalmannschaft berufen. Da die "Tre Kronor" die Europameisterschaft in Deutschland verpasst haben, stehen für sie "nur" zwei Test-Länderspiele an.

Dabei testen die Schweden gegen die beiden EM-Teilnehmer Dänemark (5. Juni) und Serbien (8. Juni). Durch seine Nominierung muss Smith zwar auf einen Teil seines Urlaubes verzichten, doch das nimmt er sicherlich gerne in Kauf.

Erst vor wenigen Wochen stand der 27-Jährige bereits kurz vor einer Nominierung, musste damals aber den Trip zur Nationalelf absagen. Dies wird nun nachgeholt.

Bislang hat Smith nur Länderspiele für die U-Mannschaften der Skandinavier absolviert (16).