FC St. Pauli: Ex-Flügelflitzer Miyaichi schießt mit erstem Tor nach Comeback sein Team an die Spitze

Ryo Miyaichi (30) erzielte nach langer Verletzungspause seinen ersten Treffer für die Yokohama F. Marinos.

Im Spiel gegen Kashiwa Reysol gelang dem Flügelflitzer in der siebten Minute der Nachspielzeit der Treffer zum viel umjubelten 4:3-Sieg.

Miyaichi war im Sommer 2021 in seine japanische Heimat zurückgekehrt und hatte sich Ende Juli 2022 bei einem Länderspiel das Kreuzband gerissen - es war bereits der dritte seiner Karriere!

Nach 248 Tagen und 25 verpassten Begegnungen feierte der mittlerweile 30-Jährige Ende Mai sein Comeback. Seitdem kommt der langjährige Kiezkicker, wenn auch nur als Einwechselspieler, vermehrt zum Einsatz.

In seinem fünften Spiel war es endlich so weit. Yokohama lag mit 2:3 zurück, als Miyaichi in der 79. Minute eingewechselt wurde. Nachdem Kashiwa einen Platzverweis erhalten hatte (89. Minute), erzielte Anderson Lopes mit seinem zweiten Treffer des Tages erst den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Und dann schlug die große Stunde von Miyaichi. Der Außenspieler kam im Strafraum an den Ball, nahm ihn ab und zog ab. Sein abgefälschter Schuss kullerte schließlich am rechten Pfosten zur großen Freude der Marinos über die Linie.