FC St. Pauli gegen den FC Bayern: Dieser Weltstar war schon beim legendären 1:8 dabei

Hamburg/München - Vor 13 Jahren gastierte der große FC Bayern München das letzte Mal am Millerntor beim FC St. Pauli , die Partie endete 8:1 für den Rekordmeister. Am Samstag kehrt ein Profi zurück, der schon damals auf dem Rasen stand.

Thomas Müller (35) lief schon vor 13 Jahren für den FC Bayern am Millerntor auf. © IMAGO / MIS

Während für die Kiezkicker Marcel Eger (41) traf und für den bis heute letzten Heimtreffer sorgte, erzielten für den FCB zahlreiche Top-Stars die Tore. Mario Gómez (41) traf gleich dreifach, Franck Ribéry (41) und Arjen Robben (40) erzielten jeweils einen Doppelpack, dazu kam eine Bude von Daniel van Buyten (46).

Während die meisten Profis von damals ihre Profi-Karrieren beendet haben und bestenfalls noch irgendwo in der Kreisliga kicken, ist einer von ihnen heute noch immer in der Bundesliga aktiv. Sein Name: Thomas Müller (35)!

Der Angreifer war damals 21 Jahre alt und spielte gerade seine zweite Saison bei den Profis. Müller blieb bei der Partie am Millerntor torlos, lieferte aber eine Vorlage. Nach 69 Minuten war sein damaliger Arbeitstag in Hamburg beendet. Bis heute war es auch sein letzter Besuch auf St. Pauli.

Insgesamt kam er in der Saison, die die Bayern auf einem enttäuschenden dritten Platz beendeten, auf zwölf Treffer und 13 Vorlagen.