FC St. Pauli gegen Freiburg: SC mit zwei Ex-Kiezkickern in der Startelf

Hamburg - Am Sonntagabend begrüßt der FC St. Pauli vor leuchtender Dom-Kulisse die weit angereisten Gäste aus dem Breisgau (17.30 Uhr/DAZN). Zehn Punkte trennen die Kiezkicker derweil vom SC Freiburg . Erstmals seit seinem Wechsel kehrt Philipp Treu (25) ans Millerntor zurück. Noch ein anderer Ex-Hamburger komplettiert die SC-Startelf.

Ex-Kiezkicker Philipp Treu (25) kehrt erstmals ans Millerntor zurück. © Christian Charisius/dpa

Im Hinspiel im Europa-Park-Stadion hatte das Team von Trainer Alexander Blessin (52) unglücklich verloren (1:2).

Wegen eines Fehlers von Keeper Nikola Vasilj (30) gerieten die Kiezkicker damals noch vor der Pause in Rückstand.

Und obwohl die Gesamtbilanz der bisherigen Begegnungen beider Teams tatsächlich recht ausgeglichen ist, holte die Blessin-Elf nur einen Sieg in den drei vergangenen Bundesliga-Partien gegen den Gegner aus dem Süden.

Für einen wird der Sonntag aber sicherlich ein besonderer Tag. Ex-Kiezkicker Treu kehrt erstmals seit seinem Wechsel im Sommer 2025 ans Millerntor zurück.

In seiner Zeit in Hamburg wurde der 25-jährige Außenverteidiger als Stammspieler eingesetzt. Sein Wechsel brachte dem Kiezklub die bisher höchste Ablösesumme für einen Spieler (rund 5,5 Millionen Euro).

Die St.-Pauli-Spieler freuen sich sehr auf die Rückkehr ihres Ex-Kollegen. Hauke Wahl (31) sagte in der Woche vor der Partie: "Er ist ein toller Mensch, ich freue mich sehr auf ihn am Sonntag."