Wie geht's für St. Pauli in der 2. Liga weiter? "Abrissbagger kommen, Verein bleibt nicht stehen"

Hamburg - Wie und vor allem mit wem geht der FC St. Pauli in die neue Saison, in die erste Spielzeit in der 2. Bundesliga nach zwei Jahren im deutschen Oberhaus? Wer darf bleiben, wer will und vor allem wer muss gehen?

Wird Team Bornemann-Blessin beim FC St. Pauli weiterhin bestehen bleiben? © Bildmontage: Christian Charisius/dpa

Eindeutige Klarheit herrschte bei der Medienrunde zwei Tage nach dem Abstiegsdrama am Millerntor zwar noch nicht, dennoch lässt sich eine klare Tendenz zum Verbleib von Cheftrainer Alexander Blessin ablesen.

Sowohl der 52-Jährige, als auch Sportchef Andreas Bornemann (54) und Vereinspräsident Oke Göttlich (50) zeigten sich gewillt, bei einer erfolgreichen, gemeinsamen Aufarbeitung aller Ereignisse der abgelaufenen Saison eine Zusammenarbeit fortzusetzen.

Blessin antwortete sogar mit einem klaren "Ja, sonst würde ich hier nicht sitzen", auf die Frage, ob er sich seinen Arbeitsplatz beim FC St. Pauli weiterhin vorstellen könnte.

Klar sei auch, dass es in den nächsten Tagen vor allem auf eines ankomme: selbstkritische Aufarbeitung ohne öffentliche Schuldzuweisungen. Grundsätzlich sei gesagt, so Bornemann: "Wir sind verdient abgestiegen" - das bedeute aber nicht, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und ohne Ideen in die neue Zweitliga-Saison zu gehen.

Mit einer "gesunden Vertragsstruktur, wirtschaftlich soliden Situation" wolle man nun einen Neuanlauf starten. "Wir glauben an ein Fundament, bei dem wir nicht wissen, was uns davon erhalten bleibt, das gehört auch zur Wahrheit dazu, aber wir haben Bock. Ich habe Bock", betonte der Sportchef klar.

"Es kommen die Abrissbirnen, auch an der Kollaustraße sind die Bagger unterwegs. Der Verein bleibt nicht stehen. Es ist zwar aktuell eine riesige Enttäuschung, aber es ist auf keinen Fall das Ende, vor allem nicht für diesen Verein!"