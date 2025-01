FC St. Pauli holt Big Points im Abstiegskampf und ist plötzlich Erster

Hamburg - Dieser Sieg war enorm wichtig! Der FC St. Pauli hat erstmals in dieser Saison zwei Dreier in Folge gefeiert. Durch den klaren 3:0 -Heimerfolg über Union Berlin zogen die Kiezkicker die Eisernen weiter in den Abstiegskampf hinein.

Der Plan, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, ging zum ersten Mal nach einer guten halben Stunde auf. Jackson Irvine (31) setzte Morgan Guilavogui (26) in Szene, der trocken mit 107km/h in den Winkel traf. "Danach hatten wir mehr Selbstbewusstsein und immer wieder Nadelstiche gesetzt", urteilte Blessin.

Danel Sinani (27) traf in der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand. Der Rest war Freude pur. © Christian Charisius/dpa

St. Pauli ließ sich auch durch mehrere personelle Wechsel – Eric Smith (28) fehlte gesperrt, Lars Ritzka (26) musste zur Halbzeit angeschlagen raus – nicht aus der Ruhe bringen. Vor allem James Sands (23) überzeugte zunächst im Mittelfeld, anschließend als Abräumer. "Ich habe das Gefühl, dass ich von Spiel zu Spiel immer weiter wachse und es gibt noch weitere Dinge, die ich lernen kann", so der US-Amerikaner.

In der Nachspielzeit rückte erneut Guilavogui in den Vordergrund, dieses Mal aber als Vorlagengeber. Per Hacke setzte er Danel Sinani (27), der zum 3:0-Endstand traf. "Der Sieg fühlt sich gut an, aber wir können das auch richtig einordnen", trat Trainer Blessin ein wenig auf die Euphoriebremse.

Zum ersten Mal in dieser Saison konnte sein Team allerdings zwei Partien in Folge gewinnen und überholte durch den Erfolg die Berliner. "Wir haben Union jetzt wieder unten reingezogen. Es tut enorm gut, immer mehr Mannschaften dazuzuholen, die gegen den Abstieg spielen", wusste Eggestein.

In der kommenden Woche könnten die Kiezkicker dies auch mit dem FC Augsburg tun, die aktuell noch fünf Zähler vor St. Pauli stehen. Und die Partie hat es in sich, denn es treffen die beiden besten Mannschaften der Rückrunde aufeinander: St. Pauli ist Erster, der FCA Zweiter.