FC St. Pauli holt die Meisterschaft! Joker drehen die Partie

Kurz darauf klingelte es aber im eigenen Kasten. Nach einer Ecke stoppte Metcalfe einen Kopfball mit der Brust, Wiesbaden-Angreifer Franko Kovacevic reagierte am schnellsten und köpfte den Ball ins Netz. Was für ein Fehlstart für die Kiezkicker!

Die Hürzeler-Elf startete ohne große Feier-Müdigkeit in die Partie und hatte nach fünf Minuten gleich die erste dicke Chance. Connor Metcalfe scheiterte allerdings an Florian Stritzel aus kurzer Distanz.

Andreas Albers erzielte mit seinem Premierentreffer für die Kiezkicker den Ausgleich. © Heiko Becker/dpa

Sechs Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung zur zweiten Hälfte traf Andreas Albers nach feinem Zuspiel von Jackson Irvine (51.). Es war der erste Treffer des Dänen für die Kiezkicker in dieser Saison.

Anschließend wurde es richtig bitter für Wiesbaden. Erst verwehrte Deniz Aytekin ihnen einen Elfmeter, in der Folge zeigte er Trainer Nils Döring die Rote Karte, weil dieser sich zu heftig beschwert hatte.

Der Aufsteiger warf nun alles nach vorne und suchte immer wieder Prtajin, mit dem St. Pauli große Probleme hatte. Die Partie ging in der Schlussphase hin und her, beide Teams spielten auf Sieg, zu viel stand auf dem Spiel.

Den letzten Punch setzte schließlich der Tabellenführer. Eine Flanke legte Scott Banks, der sein Comeback gab, auf Danel Sinani ab, der per Volley aus 16 Metern zum 2:1 (83.). Auch für ihn war es sein erster Treffer im braun-weißen Dress. Mehr passierte nicht.

Am Ende konnten beide Mannschaften jubeln - St. Pauli über die Meisterschaft, Wehen Wiesbaden über den Einzug in die Relegation. Die Kiezkicker mussten auf die Schale am Sonntag verzichten, sie wird am Montag im Rahmen der Party auf dem Spielbudenplatz überreicht.