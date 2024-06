FC St. Pauli: Hürzeler-Poker vor dem Ende, Nachfolger in Sicht?

Hamburg - Jetzt kommt Bewegung in die ganze Sache! Noch steht die endgültige Einigung zwischen dem FC St. Pauli und Brighton & Hove Albion aus, doch alles deutet darauf hin, dass Fabian Hürzeler (31) in den kommenden Tagen oder vielleicht auch Stunden in Südengland als neuer Trainer der "Seagulls" vorgestellt wird.