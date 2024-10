FC St. Pauli im Pech! Kiezkicker mit mutigem Auftritt, doch der BVB hat Guirassy

Die Führung für den FC St. Pauli? Nein! Torschütze Morgan Guilavogui (l) stand im Abseits. © Bernd Thissen/dpa

Die Kiezkicker wollten mutig agieren und das taten sie auch vom eigenen Anstoß weg. Oladapo Afolayan hatte nach nur wenigen Sekunden den ersten Abschluss, verzog allerdings. Es war für lange Zeit die letzte Offensiv-Aktion der Blessin-Mannen.

Defensiv bauten sie ein 5-4-1-Bollwerk auf und ließen dem BVB nur wenig Raum. Einmal wurde es gefährlich, aber da parierte Keeper Nikola Vasilj stark gegen Serhou Guirassy (6.). Rund um die 30. Minute wurde St. Pauli mutiger und wurde gefährlicher.

In dieser Phase brauste auch großer Jubel bei den mehr als 10.000 mitgereisten Fans auf, doch der Treffer von Morgan Guilavogui wurde wegen einer Abseitsstellung des Franzosen zurücknehmen. Es wäre eine Belohnung für einen starken Auftritt bis hierhin gewesen.

Stattdessen gab es vor der Pause den Dämpfer. Dortmund ging ein wenig aus dem Nichts in Führung. Eine Groß-Flanke verwertete Rami Bensebaini per Kopf zur Führung (43). In der Nachspielzeit muss die Borussia dann sogar noch das 2:0 nachlegen, doch Julian Brandt setzte einen Kopfball aus fünf Metern völlig frei über das FCSP-Gehäuse.