FC St. Pauli: Irvine tritt auf der Stelle, Mets macht die 100 voll

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (31, r.) hat mit Australien einen herben Rückschlag in der WM-Qualifikation erlitten. © IMAGO / AAP

Nicht von der Stelle kamen Jackson Irvine (31) und Australien in der WM Qualifikation. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Saudi-Arabien wollten die Socceroos unbedingt im Bahrain gewinnen. Am Ende konnte sich das Team, für das der FCSP-Kapitän 62 Minuten auf dem Feld stand, über ein 2:2-Unentschieden freuen.

Kusini Yengi traf zunächst in der ersten Minute und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit immerhin noch für einen Punkt. Durch das Remis verteidigte Australien mit sieben Zählern Rang zwei in der Gruppe, der zur direkten Qualifikation reichen würde. Dahinter folgen allerdings Indonesien, Saudi-Arabien, China und Bahrain alle mit sechs Punkten.

Abwehrspieler Karol Mets (31) erreichte einen Meilenstein. Er absolvierte sein 100. Länderspiel für Estland. Nach dem 0:0 gegen Aserbaidschan, durch das der Klassenerhalt gefeiert werden konnte, folgte die Partie gegen die Slowakei. Zur Halbzeit stand es 0:0.