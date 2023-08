FC St. Pauli lässt Talent ziehen! Müller wechselt in die dritte Liga

Robin Müller (23) verlässt den FC St. Pauli und wechselt zu Drittligist MSV Duisburg. © IMAGO / Claus Bergmann

Robin Müller (23) aus der U23 wird die Kiezkicker verlassen und in die dritte Liga zum MSV Duisburg wechseln. Bei den Zebras unterschrieb der gebürtige Berliner einen Vertrag bis Sommer 2025 mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

"Robin hat seine Fähigkeiten in der Regionalliga unter Beweis gestellt und wir sind überzeugt, dass er sie auch in der 3. Liga zeigen und sich weiterentwickeln kann. Aber natürlich geben wir ihm auch die Zeit, sich in der für ihn neuen Umgebung zu akklimatisieren", erklärte MSV-Sportchef Ralf Heskamp (57) über den fünften Neuzugang.

Müller selbst kann sich jetzt seinen Traum vom Profi-Fußball verwirklichen. "Dass ich ihn mir jetzt hier bei einem Verein mit so einer Tradition erfüllen kann, macht mich stolz", so der 23-Jährige. "Ich habe Bock auf den MSV und freue mich, den Club, das Team und die Fans kennenzulernen."