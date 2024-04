St. Pauli vor dem Aufstieg - auch dank dieser einen besonderen Qualität

Obwohl er als Eckenschütze selbst großen Anteil an diesem Umstand hat, hob der 28-Jährige einen anderen hervor: "Kompliment an Peter [Nemeth, Co-Trainer, Anm. d. Red.] , der sich immer wieder etwas ausdenkt und uns mit verschiedenen Varianten versorgt."

"Wir treffen in den letzten Spielen relativ oft nach einem Standard. Das trainieren wir regelmäßig. Umso mehr freut es uns natürlich, wenn es auch im Spiel funktioniert", unterstrich Hartel nach dem Abpfiff gegen Rostock.

Allein in den vergangenen vier Partien erzielten die Kiezkicker jedes Mal einen Treffer nach einer Ecke. Die Torschützen: Irvine, Eggestein, Eggestein, Irvine - diese Qualität bei Standards, insbesondere nach Ecken, könnte zum Aufstiegstrumpf werden.

Für den Vorlagengeber war es der 29 Scorer-Punkt, womit er die Liga anführt. Für den Torschützen war es bereits die vierte Bude nach einem Eckball, was ligaweit nur noch ein anderer Spieler von sich behaupten kann: Teamkollege Johannes Eggestein (25).

In der 52. Minute legte sich Marcel Hartel (28) die Kugel zum Eckball zurecht, ehe er im Zentrum den Kopf und die Schulter von Kapitän Jackson Irvine (31) fand, der den goldenen Treffer des Abends erzielte.

Gerade, weil sich der FCSP gegen Hansa aus dem Spiel heraus schwertat, war die Standardqualität essenziell wichtig für den Heimsieg. Auch wenn Hartel betonte: "Wir hatten auch aus dem Spiel heraus gute Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen."

Nichtsdestotrotz steht St. Pauli auch dank dieser einen besonderen Qualität - es war insgesamt das zwölfte Tor nach einer Ecke in dieser Saison (Ligahöchstwert) - kurz vor dem Aufstieg.

"Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass es in den restlichen Spielen bis Saisonende so bleibt", verdeutlichte Hartel. Dann dürfte der Rückkehr in die Bundesliga nichts mehr im Wege stehen ...