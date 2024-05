FC St. Pauli lehnt millionenschweres Angebot für Elias Saad ab

Hamburg - Seine Entwicklung ging stetig nach oben! Elias Saad (24) vom FC St. Pauli hat sich mit starken Leistungen in den Fokus anderer Vereine gespielt.

Elias Saad (24, l.) hat sich beim FC St. Pauli zu einem Leistungsträger entwickelt. © Christophe Gateau/dpa

Seit seinem Winter-Transfer in der Saison 2022/23 von Regionallist Eintracht Norderstedt zu den Kiezkickern hat sich der 24-jährige Flügelflitzer zu einem Leistungsträger entwickelt.

Zur Zweitliga-Meisterschaft in der aktuellen Spielzeit steuerte Saad sieben Treffer und zwei Vorlagen bei und hatte damit einen nicht unerheblichen Anteil am Aufstieg der Boys in Brown. Ein kleiner Durchhänger gegen Ende tat seiner Entwicklung keinen Abbruch.

Seine Leistungen sind natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. So soll der VfL Wolfsburg laut africafoot.com ein Angebot im sechsstelligen Bereich für Saad abgegeben haben, was die St.-Pauli-Verantwortlichen aber abgelehnt haben sollen.

Der Marktwert des gebürtigen Hamburgers liegt laut transfermarkt.de bei rund drei Millionen Euro, ein Verkauf des Spielers ist aber nicht angedacht. Trainer Fabian Hürzeler (31) plant fest mit ihm für die kommende Erstliga-Saison.