FC St. Pauli macht gegen Bayern fast alles richtig, verliert aber: "Ist bitter"

Hamburg - Es war der berühmte eine Fehler zu viel! Auch wenn der FC St. Pauli am Samstagnachmittag gegen den FC Bayern München das Nachsehen ( 0:1 ) hatte, konnte er stolz auf seine Leistung sein.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, ärgerte sich aber über das Zustandekommen des Gegentores. © WITTERS

Die Kiezkicker zeigten vor allem defensiv eine starke Leistung und ließen nur wenige Chancen des Rekordmeisters zu. Offensiv blieb die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (51) allerdings viel zu harmlos, um den Bayern am Ende gefährlich zu werden.

"Wenn du am Ende nur 1:0 verlierst, hast du in der Summe schon viel richtig gemacht", gab der 51-Jährige zu. "Wir haben nur wenig Torchancen zugelassen und in den ersten 20 Minuten richtig gut ins Spiel gefunden."

Gerade als St. Pauli eine kurze Phase hatte, in der es durch einige Standardsituationen gefährlich wurde, schlugen die Münchner eiskalt zu.

"Wir kriegen den Ball nicht richtig weg, dadurch kommt dann der Ballverlust zustande und dann zieht er aus der zweiten Reihe ab und der Ball geht unter die Latte", beschrieb Johannes Eggestein (26), die Szene, in der er und Carlo Boukhalfa (25) sich letztlich nicht einig gewesen waren.

Zwar leisteten sich die Kiezkicker hier und da vereinzelt Fehler im weiteren Spielverlauf, aber eben nicht mit solch einer Konsequenz. "Insgesamt haben wir ordentlich verteidigt und auch ein gutes Spiel gemacht", urteilte Eggestein weiter. "Es hat richtig Bock gemacht."