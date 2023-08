FC St. Pauli: Magdeburg-Fans erheben schwere Vorwürfe gegen Hamburger Polizei

Hamburg - Musste das sein? Die Fans des 1. FC Magdeburg haben nach dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC St. Pauli (0:0) schwere Vorwürfe gegen die Hamburger Polizei erhoben.

Vor der Partie hatten die St.-Pauli-Fans bereits gegen Polizei-Gewalt demonstriert. Sie hielten "Rote Karten" mit der Aufschrift " Rote Karte für Polizeigewalt " in die Höhe, vor dem Ultra-Block war ein großes Banner mit den gleichen Worten zu sehen.

Der Aufschrei war dementsprechend groß. "Polizei Hamburg filmt in die Toiletten rein. Wo bleibt die Privatsphäre?", fragte ein betroffener Fan und erklärte, er habe zahlreiche Bilder, die er zur Dokumentation gemacht hatte, löschen müssen.

Die St.-Pauli-Anhänger hielten vor der Partie Rote Karten mit der Aufschrift "Rote Karte für Polizeigewalt" in die Höhe. © Axel Heimken/dpa

Auf X schrieb die Fanhilfe der Kiezkicker dazu: "Zusätzlich wurde in WC Räumlichkeiten gefilmt... Dieses Drangsalieren von Fußballfans muss endlich aufhören! Polizeiliche Verhältnismäßigkeit muss für alle gelten!"

Zu großen Vorkommnissen war es während der Partie nicht gekommen. Während die Magdeburger Fans das übliche "Scheiß St. Pauli" skandierten, hallte es "Nazi-Schweine" zurück. Ansonsten kam es im Bereich der Gäste-Toiletten zu leichten Schäden, allerdings nicht in dem Maße, wie es zuvor beim Heimspiel gegen Hansa Rostock in der vergangenen Saison der Fall gewesen war.

Und auch vonseiten der Bundespolizei gab es kaum nennenswerte Vorkommnisse. Zwei Anhänger, die am vergangenen Wochenende in Kiel randaliert hatten, konnten identifiziert werden. Sie mussten während der Partie in Gewahrsam bleiben.

Gleiches galt für einen weiteren Fan, bei dem die Beamten Vermummungsgegenstände sowie Schutzbewaffnung gefunden hatten.