FC St. Pauli mit Köpfchen! Kiezkicker melden sich mit Sieg bei 96 zurück

Hannover - Sie sind zurück! Der FC St. Pauli hat am Sonntag nach zwei Niederlagen erstmals wieder einen Sieg einfahren können. Bei Hannover 96 siegte die Hürzeler-Elf mit 2:1 (1:1).

Oladapo Afolayan brachte den FC St. Pauli kurz vor der Pause per Kopf in Führung, lange hielt sie aber nicht. © Swen Pförtner/dpa

In der mit 49.000 Zuschauern ausverkaufen Heinz von Heiden-Arena hatten die Kiezkicker zu Beginn große Mühe mit den Niedersachsen, immer wieder rückte FCSP-Keeper Nikola Vasilj in den Blickpunkt.

Der Schlussmann parierte erst gegen Sei Muroya (3. Minute), anschließend zweimal gegen U23-Knipser Lars Gindorf, der erstmals in der Startelf der Roten stand.

Das Hürzeler-Team hatte große Probleme sich zu befreien und überhaupt gefährlich vor das Gehäuse von 96-Keeper Ron-Robert Zieler zu kommen. Den ersten Abschluss hatte Oladapo Afolayan nach 26 Minuten, der aber deutlich daneben ging.

Auf der Gegenseite konnte sich Vasilj noch zweimal auszeichen. Gegen Phil Neumann (31.) und Enzo Leopold (32.) hielt er die Null.

Wie es im Fußball dann so oft ist, rächt sich der Chancenwucher. St. Pauli schlug eiskalt zu. Eine Metcalfe-Flanke nickte Afoloyan zur Führung ein (41.). Die Freude hielt aber nicht lange, Hannover schlug nach einem langen Einwurf, den Aljoscha Kemlein unglücklich verlängerte, in Person von Gindorf zu. Mit einem 1:1 ging es somit in die Pause.