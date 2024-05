FC St. Pauli muss auf Saliakas verzichten: Wer springt jetzt in die Bresche?

Hamburg - Wer springt ein? Der FC St. Pauli musste am vergangenen Freitag nicht nur die ärgerliche Derby-Niederlage beim HSV einstecken, sondern auch noch den Platzverweis von Manolis Saliakas (27) in der Nachspielzeit.

Der Grieche fehlt damit den Kiezkickern im letzten Heimspiel der Saison am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den bereits feststehenden Absteiger VfL Osnabrück . Trainer Fabian Hürzeler (31) muss also erneut seine Startelf umbauen.

Bislang kam der Youngster in der zweiten Liga aber nur zu einem einminütigen Kurzeinsatz. Fraglich, ob Hürzeler ihn in so einem wichtigen Spiel ins kalte Wasser werfen würde. Wobei: Vielleicht steigen die Kiezkicker ja auch schon am Samstagabend auf dem Sofa auf. Dann wäre es durchaus vorstellbar, dass der 18-Jährige auch von Beginn an zum Einsatz kommen könnte.

Ebenfalls möglich, aber nur im äußersten Notfall, wäre auch ein Einsatz von Allzweckwaffe Adam Dzwigala (28), der im Defensivbereich so ziemlich alle Positionen bekleiden kann und solide Leistungen bringt.

Trainer Hürzeler wird sich auf jeden Fall etwas einfallen lassen und vielleicht ja sogar überraschen.