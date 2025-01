FC St. Pauli: So lange muss Adam Dzwigala nach seiner roten Karte zuschauen

Schiedsrichter Daniel Siebert (40, r.) erklärte Adam Dzwigala (29), warum er ihm die Rote Karte gezeigt hatte. © David Inderlied/dpa

Wie der Verein und das DFB-Sportgericht am Donnerstag mitteilten, wird Dzwigala für zwei Partien gesperrt. Damit fehlt der 29-Jährige nicht nur am Samstag beim 1. FC Heidenheim, sondern auch im darauffolgenden Heimspiel gegen Union Berlin.

Der Abwehrspieler war erst in der 87. Minute in die Begegnung gekommen und sollte die drohende Niederlage noch abwenden. Doch in der Nachspielzeit ging Dzwigala mit Bochums Dani de Wit (26) robust in den Zweikampf und traf seinen Gegenspieler auf Schienbeinhöhe.

Schiedsrichter Daniel Siebert (40) hatte zunächst nur die Gelbe Karte gezückt, korrigierte sich aber nach VAR-Eingriff und eigener Ansicht der Bilder und schickte den FCSP-Akteur direkt zum Duschen.