FC St. Pauli: So sieht der Sommerfahrplan der Kiezkicker aus

Hamburg - Die ersten Termine stehen fest! Der FC St. Pauli hat sich mit Platz 14 in die Sommerpause verabschiedet, in rund sechs Wochen geht es dann schon wieder los.

Der FC St. Pauli startet am 3. Juli mit der Vorbereitung auf die neue Saison. © Christian Charisius/dpa

Wie der Verein am Montag bekannt gab, startet die Vorbereitung mit dem ersten Training an der Kollaustraße am 3. Juli.

Am 6. Juli findet das erste Testspiel statt. Gegner in Aurich ist der Landesligist GW Firrel, der die laufende Saison als Zehnter abschließen wird. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Eine knappe Woche sind die Kiezkicker am Samstag (12. Juli) zu Gast beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Los geht es dort um 15 Uhr.

Vom 18. bis zum 27. Juli bezieht der St.-Pauli-Tross ein Trainingslager. Auch in diesem Jahr geht es nach Österreich, genauer gesagt nach Flachau. Dort sollen zwei weitere Testspiele stattfinden, die Gegner stehen allerdings noch nicht fest.

Zurück in Hamburg planen die Verantwortlichen zwei weitere Begegnungen, auch hier wird noch nach passenden Teams gesucht.