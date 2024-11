FC St. Pauli startet Genossenschaft: Ziel sind 30 Millionen Euro

Vereinspräsident Oke Göttlich (48) war am Freitag auch dabei. Der Start für Zeichnung der Anteile erfolgt dann am Sonntag. © Christian Charisius/dpa

"Sankt Pauli will und lebt Mitbestimmung", sagte Vereinspräsident Oke Göttlich im Ballsaal in der Südtribüne des Millerntor-Stadions und fügte später hinzu: "Lasst uns Geschichte schreiben." Tschentscher bezeichnete das Modell als "geniale naheliegende Idee". Sie passe "wie die Faust aufs Auge zum FC St. Pauli".



Offiziell beginnt die Zeichnung der Anteile am Sonntag um 10 Uhr. Die vom Verein gegründete Genossenschaft "Football Cooperative Sankt Pauli" (FCSP eG) wird sich mehrheitlich an der Stadiongesellschaft beteiligen, die Anteilseigner werden somit Mitbesitzer am Millerntor-Stadion.

Pro Anteil müssen Interessierte 850 Euro zahlen, davon sind 100 Euro Gebühren. Das ambitionierte Ziel des Vereins ist es, 30 Millionen Euro einzunehmen.



Diese Art der Finanzierung gilt als krisensicher und demokratisch. "Wir sind nicht auf die Idee angewiesen, sie macht uns aber handlungsfähiger", meinte Göttlich einen Tag vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Rekordmeister Bayern München. "Wir wollen eine Idee lostreten."