FC St. Pauli startet mit Schwung ins Jahr 2025: "Haben noch gar nichts erreicht"

Ihm war allerdings klar, dass seine Mannschaft nahezu 100 Prozent erreichen müsse, um in der ersten Liga Spiele zu gewinnen. Davon gab es im bisherigen Saisonverlauf erst vier, auch wenn in der einen oder anderen Partie mehr möglich gewesen wäre. "Die Mannschaft hat mich aber kein einziges Mal enttäuscht", erklärte Sportchef Bornemann.

Gerade zu Beginn zahlte der Zweitliga-Meister noch Lehrgeld, was allerdings ein wenig eingeplant war, wie der 53-Jährige zugab. Mittlerweile hat sich das Blatt aber gewendet. "Es soll eklig sein, gegen uns zu spielen, und am Ende haben die Gegner ungern gegen uns gespielt", so Blessins Urteil.

Die Freude über die bisherige Saison ist bei Blessin (l.), Bornemann (r.) und Co-Trainer Peter Nemeth (52) groß. © Tom Weller/dpa

Den beiden ist bewusst, dass der Weg bis zum großen Ziel, dem Klassenerhalt, noch sehr lang sein wird. "Nach außen hin gibt es uns aber Ruhe", erklärte Blessin. "Wir sind positiv gestimmt und wollen den Schwung mitnehmen ins neue Jahr."

Und dort wartet gleich mit einer englischen Woche und drei Spielen (Frankfurt, Bochum, Heidenheim) eine "Hammeraufgabe" auf das Team, wie der Trainer es nannte.

Gerade die Auswärtsbegegnungen beim VfL Bochum und beim 1. FC Heidenheim können richtungsweisend sein, immerhin sind beide aktuell Konkurrenten im Abstiegskampf. Während die Verantwortlichen auch Holstein Kiel auf Augenhöhe nannten, nahmen sie aufgrund der finanziellen Möglichkeiten die TSG Hoffenheim ein wenig heraus.

"Wir wollen in dieser Vierergruppe Erster werden, dann bleiben wir in der Liga", nannte Blessin die Zielsetzung. "Wir wollen vermeiden, in die Zweite Liga zu gehen." Die kommenden Spiele nach der kurzen Winterpause werden eine erste Tendenz zeigen, in welche Richtung es für den FC St. Pauli gehen kann.