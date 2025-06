FC St. Pauli stellt Neuzugang mit kuriosem Video vor

Der FC St. Pauli hat sich mit Jannik Robatsch (20) von Austria Klagenfurt verstärkt. © FC St. Pauli

Die übliche Pressemitteilung durfte natürlich nicht fehlen, doch bereits einige Minuten zuvor wurde der Neuankömmling auf den Social-Media-Kanälen vorgestellt - auf eine ungewöhnliche Art.

Der junge Mann kam durch eine Tür am Trainingsgelände an der Kollaustraße. "Watt macht ihr da?", brüllte er in die Kamera. Kurz danach wurde eine Frau eingespielt, die nur antwortete: "Wie, watt macht ihr da?" "Ja, was wird denn das", wollte der Neue wissen.

Es entbrannte eine kurze, aber flache Diskussion, an deren Ende die Frau den Neuzugang aufforderte, sich vorzustellen. "Ich bin der Jannik", wurde daraufhin mit tiefer Stimme eingespielt.

Vielen dürfte da schon längst klar gewesen, dass es sich dabei um Jannik Robatsch (20) handelt, der bereits seit einiger Zeit gehandelt wurde.