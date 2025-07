Joel Chima Fujita: St. Paulis teuerster Klub-Zugang hat Großes vor

Alles in Kürze

Eigentlich immer gut gelaunt: Neuzugang Joel Chima Fujita (23). © WITTERS

Nach einer intensiven Trainingseinheit am Mittwochvormittag offenbarte der 23-Jährige vor von der Sonne angestrahltem Bergpanorama, welche großen Ziele er sich gesetzt hat.

Denn die deutsche Bundesliga soll keinesfalls die letzte Station des Japaners sein, wie er ganz offen in der Interviewrunde zugab.

"Mein Ziel ist es, in der Premier League zu spielen", so seine klaren Zukunftsvisionen.

Dennoch sei es der Mittelfeldspieler "froh, in der Bundesliga zu spielen", schließlich ist auch das deutsche Oberhaus eine "der größten Ligen der Welt".

Unter Trainer Alexander Blessin (52) will sich der Japaner nun beweisen, weiterentwickeln und die Mannschaft mit seinem Tempo und Passspiel unterstützen. "Die Bundesliga ist jetzt ein höherer Schritt. Für mich der beste Schritt."

Im Trainingslager und auch danach will der ehrgeizige und gefühlt immer gut gelaunte Fußballer dem Anspruch an hohe Intensität und Qualität des Coachs standhalten. "Ich mag diesen Stil, auch wenn es in den Trainingsspielen manchmal hart ist. Aber ich genieße es."