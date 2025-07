FC St. Pauli testet gegen Champions-League-Team und reist nach England

Der FC St. Pauli absolviert während des Trainingslagers zwei Testspiele, unter anderem gegen den OGC Nizza. Kurz darauf geht es für eine Partie nach England.

Von Robert Stoll

Hamburg - Die Vorbereitung nimmt immer weiter Konturen an! Nach dem Trainingsstart am Donnerstag hat der FC St. Pauli am Freitag drei weitere Testspiel-Gegner verkündet. Für ein Spiel geht es sogar nach England.

St. Paulis Neuzugang Mathias Pereira Lage (28, M.) trifft mit dem OGC Nizza auf einen alten Bekannten. © Marcus Brandt/dpa Wie der Verein am Freitag bekannt gab, absolvieren die Kiezkicker im Rahmen ihres Trainingslagers im österreichischen Flachau (18. bis 27. Juli) zwei Testspiele. Zunächst trifft die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin am 20. Juli auf den Zweitligisten Karlsruher SC. Anpfiff in der Alpenarena von St. Johann im Pongau ist um 16 Uhr. Es wird zweimal 60 Minuten gespielt. Einen Tag vor der Rückreise nach Hamburg duelliert sich St. Pauli mit dem französischen Erstligisten OGC Nizza, der in der vergangenen Saison Platz vier in der Ligue 1 belegte und damit an der Champions-League-Qualifikation teilnimmt. Gespielt wird im Maximarkt Sportpark in Anif (wenige Kilometer südlich von Salzburg) um 15 Uhr. FC St. Pauli Nur einen Tag nach seinem Wechsel: Ex-Kiezkicker Daschner fällt monatelang aus FC St. Pauli Trainingsstart beim FC St. Pauli: Prominentes Trio fehlt, Blessin kündigt weitere Transfers an Nach ihrer Ankunft in Hamburg stehen weitere Trainingseinheiten an, ehe der Tross erneut in den Flieger steigt und nach England abhebt. Am 2. August bestreiten die Kiezkicker einen Testkick gegen den Zweitligisten Coventry City, der in den Aufstiegs-Play-offs am AFC Sunderland gescheitert war. Anpfiff in der Coventry Building Society Arena ist um 15.30 Uhr.

FC St. Pauli absolviert am Sonntag sein erstes Testspiel