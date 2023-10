FC St. Pauli: Trainer Hürzeler hofft, dass ihn seine "Vier gewinnt"-Vergangenheit nicht einholt

Hamburg - Gelingt den Kiezkickern der vierte Sieg in Folge? Am Samstag (20.30 Uhr) empfängt der FC St. Pauli im Zweitliga-Spitzenspiel den 1. FC Nürnberg . Für Trainer Fabian Hürzeler (30) begann seine Reise vor gut zehn Monaten mit einer Partie beim Club.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) mit seiner Mannschaft die Erfolgsserie gegen den 1. FC Nürnberg fortsetzen. © Andreas Gora/dpa

Am 29. Januar stand der 30-Jährige zum ersten Mal hauptverantwortlich für den derzeitigen Tabellenführer an der Seitenlinie. Seine Mannschaft gewann durch einen Treffer von Jakov Medic (25) und startete einen unheimlichen Lauf von zehn Siegen in Folge.

"Ich kann mich immer sehr gut an die Spiele zurück erinnern. Wir hatten etwas Spielglück", gestand Hürzeler am Donnerstag auf der Spieltags-Pk. "Es war ein enorm schönes und wichtiges Gefühl."

Ein ähnliches Gefühl wünscht sich der Cheftrainer am Samstagabend auch. Schließlich weiß er um die Bedeutung der Partie. Mit einem weiteren Sieg könnte St. Pauli als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen.

"Wir sind jetzt die Gejagten und müssen noch mehr investieren", erklärte er. "Wir dürfen nicht zufrieden sein."

Dazu kommt die außergewöhnliche Atmosphäre. "Flutlicht, ausverkauftes Millerntor, 20.30 Uhr", zählte der 30-Jährige auf, "das ist was besonderes und definitiv etwas, auf das wir uns freuen". Bis auf Simon Zoller (32) kann er dabei aus dem Vollen schöpfen.