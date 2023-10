FC St. Pauli und Werder Bremen liefern sich abwechslungsreiches Testspiel

Der FC St. Pauli hat im Testspiel gegen Werder Bremen einen Achtungserfolg feiern können. Die Kiezkicker und der Erstligist trennten sich am Ende 3:3.

Von Robert Stoll

Bremen - Die Serie hält! Der FC St. Pauli bleibt in dieser Saison auch in den Testspielen ungeschlagen. Am Donnerstag trennten sich die Kiezkicker und Erstligist Werder Bremen 3:3 (1:1).

Marcel Hartel zeigte sich vom Elfmeterpunkt sicher und traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den FC St. Pauli. © IMAGO / kolbert-press Die Partie auf Platz 11 am Weserstadion war nur wenige Minuten alt, da hatte der Zweitliga-Tabellenführer den ersten Dämpfer erhalten. Die Bremer konnte eine Ecke zweimal per Kopf auf den langen Pfosten verlängern, wo Justin Njinmah mutterseelenallein stand und den Ball aus kurzer Distanz ins Netz hämmern konnte. Die Kiezkicker hatten in der Anfangsphase generell so ihre Probleme mit dem grün-weißen Gegner und profitierten nach elf Minuten von einem ungeschickten Zweikampf von Senne Lynen. Der Werder-Profi hatte Marcel Hartel im Strafraum zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zum Ausgleich. St. Pauli kam in der Folge zwar etwas besser ins Spiel, machte sich das Leben aber selbst schwer. Defensiv unterliefen der Hürzeler-Elf mehrere Fehler, die die Bremer aber ungenutzt ließen. FC St. Pauli FC St. Pauli: Captain Irvine ist zurück und freut sich auf besonderes Highlight Auf der Gegenseite blieb die Offensive um Debütant Simon Zoller blass und kam nur durch harmlose Distanzschüsse zum Abschluss.

Elias Saad mit Doppelpack für den FC St. Pauli, Bremen trifft nach Ecke und vom Punkt

Die Spieler gingen keinen Zweikämpfen aus dem Weg. Hier rungen Etienne Amenyido (hinten) und Mitchell Weiser um den Ball. © IMAGO / kolbert-press Dies sollte sich nach der Halbzeitpause und einigen Wechseln aber ändern. Kaum war Elias Saad auf dem Platz, sorgte der Außenspieler für mächtig Wirbel und die Führung. Der Joker zog in seiner typischen Manier mit Tempo nach innen und brachte die Kugel mit einem platzierten Schuss im langen Eck unter (50.). Die Partie wurde nun turbulent. Bremen schlug zurück und ging nach Treffern von Jens Stage (54.) per Kopf und David Kownacko (57.) per Strafstoß in Front. Doch auch die Führung sollte nicht lange halten. Saad schlug erneut zu, nur dass er dieses Mal das Leder im kurzen Eck versenkte (65.). FC St. Pauli Rückkehrer Eggestein wird für den FC St. Pauli zum Glücksgriff: "Freue mich wahnsinnig" Es ging munter hin und her. Auf der einen Seite verhinderte FCSP-Keeper Sascha Burchert einen weiteren Bremer Treffer, auf der anderen vergaben Johannes Eggestein (70.) und Saad (78.) die braun-weiße Führung. In der Nachspielzeit hatte Maurides den Führungstreffer auf dem Schlappen, doch sein Freistoß ging vorbei. Wenig später war auch Schluss. St. Pauli und Bremen lieferten sich ein umkämpftes und in der zweiten Hälfte turbolentes Testspiel.

Statistik zum Testspiel zwischen Werder Bremen und FC St. Pauli