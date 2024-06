FC St. Pauli verliert seinen U17-Weltmeister! Eric da Silva Moreira wechselt in die Premier League

Hamburg - In Hamburg sagt man "Tschüss"! U17-Welt- und Europameister Eric da Silva Moreira (18) verlässt den FC St. Pauli und wechselt in die Premier League.

Eric da Silva Moreira (18) verlässt den FC St. Pauli und wechselt zu Nottingham Forest. © Achmad Ibrahim/AP/dpa

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt das 18-jährige Eingewächs, wie bereits in vergangenen Tagen durchsickerte, zu Nottingham Forest.

Der Rechtsfuß kam 2015 in den Nachwuchs der Kiezkicker und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Saison feierte er im März beim Auswärtssieg in Nürnberg (1:0) sein Profi-Debüt.

Zudem absolvierte da Silva Moreira in der zurückliegenden Spielzeit zehn Partien für die U23 in der Regionalliga Nord.

Sowohl St. Pauli als auch Nottingham vereinbarten über die Ablösemodalitäten Stillschweigen, sie soll aber um die 1,5 Millionen Euro betragen.

"Eric ist beim FC St. Pauli groß geworden, in unserem Nachwuchsleistungszentrum hervorragend ausgebildet worden und hat in der U23 bereits in jungen Jahren erste Erfahrung im Herrenbereich gesammelt. In der vergangenen Saison stand er dann auch erstmals kurz für die Profis auf dem Platz", erklärte Sportchef Andreas Bornemann (52), der den Wunsch des 18-Jährige den nächsten Schritt in England angehen zu wollen, respektiere.