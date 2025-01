FC St. Pauli von Heimschwäche genervt: "Haben da Nachholbedarf"

Hamburg - Auswärts top, zu Hause flop! Der FC St. Pauli hat nur fünf seiner 17 Zähler am heimischen Millerntor geholt. Am Sonntag (17.30 Uhr) soll das Punktekonto gegen Union Berlin aber aufgestockt werden.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) ist von der Heimschwäche der Kiezkicker genervt. © Marcus Brandt/dpa

Trainer Alexander Blessin (51) hat für die große Diskrepanz keine wirkliche Erklärung. "Vielleicht müssen wir ihnen vorher irgendwas Schwäbisches zu essen geben", scherzte der 51-Jährige in Anspielung auf die bisherigen vier Auswärtserfolge in dieser Saison in Baden-Württemberg.

In den meisten Heimspielen haben die Kiezkicker gute Leistungen abgeliefert. Gegen RB Leipzig und den VfL Wolfsburg reichte es jeweils zu einem torlosen Remis, gegen Holstein Kiel (3:1) gelang Ende November der einzige Heimdreier - macht in Summe fünf Zähler. "Das nagt und nervt jeden", stellte Blessin klar. "Wir wissen, dass wir da Nachholbedarf haben."

Aber warum läuft es ausgerechnet am heimischen Millerntor nicht rund? "Möglicherweise sagt man auswärts eher, dass die Null stehen muss, während man daheim eher im Hinterkopf hat, mehr Offensivdrang entwickeln zu müssen. Vielleicht schiebt man die Hauptaufgabe, das eigene Tor zu verteidigen, dadurch etwas zur Seite", suchte er nach einer Erklärung.

Nun gelte es, die Auswärtsstärke nun auch endlich mal auf die Heimspiele zu übertragen. "Wir haben auswärts so unseren Rhythmus, da hat man bestimmte Automatismen. Jetzt kann man überlegen, ob man zu Hause etwas Entscheidendes ändert", überlegte Blessin, der aber nicht so recht daran glauben mochte.