FC St. Pauli vor Transfercoup? Kiezkicker baggern an Erstliga-Stürmer

Der FC St. Pauli soll an einer Verpflichtung von Stuttgarts Luca Pfeiffer (26) interessiert sein. © Tom Weller/dpa

Die Leihe von Schotten-Talent Scott Banks (21) von Crystal Palace soll noch nicht lange alles gewesen sein. Denn noch immer fehlt eine Sturm-Kante, die die Kiezkicker im Optimalfall in die erste Liga schießen soll, so wie es vor drei Jahren bei Guido Burgstaller (34, jetzt Rapid Wien) fast geklappt hat.

Wie die Bild berichtet, sollen die Verantwortlichen um Trainer Fabian Hürzeler (30) und Sportchef Andreas Bornemann (51) ihre Fühler nach Luca Pfeiffer (26) vom VfB Stuttgart ausgestreckt haben. Demnach soll St. Pauli bereits sein Interesse beim 26-Jährigen hinterlegt haben.

Für den Angreifer, der im vergangenen Sommer vom dänischen Klub FC Midtjylland an den Neckar gewechselt war, läuft es bei den Schwaben aber alles andere als gut. In der vergangenen Saison gelang ihm kein einziger Treffer, zudem stand er nur mickrige 695 Minuten auf dem Platz (19 Einsätze).

Dabei hatte er in der Vorsaison für den SV Darmstadt 98 in der zweiten Liga gezeigt, dass er es kann. In 32 Begegnungen knipste er 17 Buden. Doch von so einer Quote kann er beim VfB nur träumen.